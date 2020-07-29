Путин соберет большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и о готовности системы здравоохранения противостоять различным заболеваниям в осенне-зимний период.

"Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин сам выступит с докладом, а также заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.

Представитель Кремля уточнил, что "речь пойдет о том, насколько готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок еще к коронавирусу". Песков отметил, что планируется рассмотреть "вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, а также прогнозы экспертов относительно ее развития".

Пресс-секретарь президента добавил, что по линии Министерства промышленности и торговли будет предоставлена информация "об обеспечении потребности населения России средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием, лекарственными препаратами". "Собянин традиционно расскажет о соответствующих задачах, которые стоят перед субъектами России", - отметил Песков.

По его оценке, предстоит "большое, серьезное рабочее мероприятие".