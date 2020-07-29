Песков не разделяет мнение, что Кремль дезинформируют по делу Сафронова

"Мы не можем разделить это ощущение", - сказал он, комментируя реплику одного из журналистов, что "есть ощущение, словно кто-то кого-то дезинформирует".

Песков добавил, что "вряд ли президент будет запрашивать дополнительную информацию" по делу. Он пояснил, что "даже по таким чувствительным делам вряд ли президент имеет возможность быть в курсе всех шагов следствия".

Представитель Кремля также заявил, что не может комментировать, "что спрашивали у Сафронова, а что не спрашивали". "Но по нашей информации, его обвинение никоим образом не имеет отношения к его журналистской деятельности", - добавил Песков.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов заявил ТАСС, что следователь, который ведет дело обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса, предлагал ему заключить сделку со следствием, но тот отказался. По словам адвоката, условием сделки должно было стать раскрытие журналистских источников Сафронова. Как указал Павлов, несмотря на то, что "следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, здесь получается, что интерес представляют его источники информации, и тут следствие противоречит самому себе".