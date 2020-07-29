Песков сообщил, что Путин продолжает тестироваться на коронавирус по мере необходимости

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства Владимир Путин продолжает тестироваться на коронавирус по мере необходимости.

"Конечно же продолжает. По мере необходимости, по рекомендации врачей, конечно же, он тестируется", - сказал пресс-секретарь Путина.

Отвечая на вопрос о том, в курсе ли были в Кремле, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, Песков заявил, что такой информацией в Москве "не располагают". "Ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы. Все нормально", - заверил он.

По словам Пескова, что касается российского лидера, то "с ним все хорошо, здоровье в порядке". "Как вы видите, [президент] активно работает", - заключил представитель Кремля.

Ранее во вторник Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию на ногах.