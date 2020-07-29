Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 августа

ЦХИНВАЛ, 29 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Южной Осетии принял решение о продлении ограничений на пересечение границы с Россией до 31 августа, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства республики.

В Южной Осетии с начала апреля и до 31 июля действует запрет на пересечение границы с РФ, при этом граждане республики, оставшиеся за границей, могли вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии с обязательным прохождением двухнедельного карантина.

"С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и в целях обеспечения защиты здоровья населения и нераспространения инфекции на территории Южной Осетии, правительство республики приняло постановление о продлении действия порядка пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска "Рук" до 23 часов 59 минут 31 августа 2020 года", - сообщили в пресс-службе правительства.

Также кабинет министров официально утвердил решение оперативного штаба по противодействию коронавирусу о порядке возвращения граждан республики без прохождения карантина. В правительстве отметили, что все лица, въезжающие в республику, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. От изоляции могут быть освобождены те, кто предоставит справки по перечню, утвержденному министерством здравоохранения республики.

Во вторник на заседании оперативного штаба министр здравоохранения и социального развития республики Георгий Тотчиев сообщал, что у людей будет возможность вернуться на родину без прохождения карантина при условии, что тесты на наличие антител к коронавирусу, которые они должны будут сдать в обязательном порядке, будут положительными.

В Южной Осетии с начала пандемии было выявлено 89 инфицированных коронавирусом. В инфекционном отделении республиканского медцентра остается один заразившийся коронавирусом, 88 ранее выздоровели и выписаны из больницы. На сегодняшний день на двухнедельном карантине в республике находятся 150 человек, большинство из них - граждане Южной Осетии, которые ранее вернулись из России через консульский отдел в Северной Осетии.

Ограничительные меры

Ограничение на пересечение границы Южной Осетии с Россией было введено в начале апреля и позже несколько раз продлевалось. Исключение сделано лишь для грузового автотранспорта, поставляющего в республику продовольственные товары, медикаменты и стройматериалы для которого установлен особый график пересечения границы. Исключение также сделано для граждан Южной Осетии за пределами республики, которые могут вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии, с обязательным нахождением по прибытии на двухнедельном карантине. Ранее власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией.