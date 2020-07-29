В Пензе с сентября планируется выдавать социальные карты со скидками на товары

ПЕНЗА, 29 июля. /ТАСС/. В Пензе планируется внедрить социальные карты для малообеспеченных слоев населения, по которым можно получить скидки на некоторые товары. Соответствующее распоряжение дал мэру города губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Я предлагаю реализовать в городе пилотный проект "Социальной карты жителя Пензы", по которой ряд категорий граждан, проживающих в городе, могли бы приобрести товары и услуги. У нас к этой категории могли бы относиться многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды", - приводятся в сообщении слова Белозерцева.

По его словам, если проект зарекомендует себя с положительной стороны, его распространят на весь регион.

"Мы приступим к разработке. В течение месяца мы сможем развернуть данный проект в рамках города Пензы и начать выдавать такие карты", - отметил мэр Пензы Андрей Лузгин в ходе рабочей встречи с губернатором в среду.

По словам Лузгина, власти города ожидают, что на первом этапе к проекту присоединятся торговые сети, аптеки и муниципальные предприятия.