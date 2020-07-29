{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

МГУ прорабатывает три сценария начала учебного года

Речь идет о традиционном, смешанном и дистанционном форматах
Главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Московский государственный университет им. Ломоносова прорабатывает три сценария начала учебного года - в традиционном формате, смешанном и дистанционном. Об этом сообщил ТАСС в среду ректор МГУ Виктор Садовничий.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я высказывал до сих пор оптимистичный сценарий, что мы начнем учебный год в обычном режиме 1 сентября. И это наш пока основной сценарий, к нему мы и готовимся. Хотелось бы так начать. Но мы внимательно наблюдаем за всем, что происходит в мире, и готовим еще два сценария. Один промежуточный - возможно, мы большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия сумеем вести, по возможности, в обычном режиме. Третий сценарий - когда все будет в онлайн-режиме. Возможно, первый семестр или несколько месяцев первого семестра", - сказал Садовничий. 

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ЕК подписала контракт с фармкомпанией Gilead на поставки "Ремдесивира"
Читать полностью