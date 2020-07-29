МГУ прорабатывает три сценария начала учебного года

"Я высказывал до сих пор оптимистичный сценарий, что мы начнем учебный год в обычном режиме 1 сентября. И это наш пока основной сценарий, к нему мы и готовимся. Хотелось бы так начать. Но мы внимательно наблюдаем за всем, что происходит в мире, и готовим еще два сценария. Один промежуточный - возможно, мы большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия сумеем вести, по возможности, в обычном режиме. Третий сценарий - когда все будет в онлайн-режиме. Возможно, первый семестр или несколько месяцев первого семестра", - сказал Садовничий.