Врачи СКФО переняли опыт борьбы с коронавирусом у коллег из больницы в Коммунарке в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Делегации врачей из двух регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - Дагестана и Чечни - посетили больницу в Коммунарке, чтобы перенять опыт работы с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"Две медицинские делегации из Грозного и Махачкалы, в числе которых инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи и другие специалисты, посетили больницу в Коммунарке, чтобы перенять опыт организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Врачи делегаций представляют крупные COVID-стационары республик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что московские врачи поделились с чеченскими и дагестанскими коллегами опытом оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом во время пандемии, обсудили схемы и протоколы лечения, применяемые врачами в стационаре, а также обеспечение безопасности медицинского персонала при работе в "красных" зонах.

"Большое внимание специалисты уделили работе лаборатории и приемного отделения, профилактике и диагностике, маршрутизации пациентов, а также организации работы санитарного пропускника-шлюза для медицинского персонала", - отмечается в сообщении.

По данным департамента, посещение Москвы делегациями из Чечни и Дагестана - часть работы по обмену опытом внутри российского медицинского сообщества. С мая 2020 года бригады московских врачей посетили Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области, Камчатку, Туву, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Кроме того, сейчас мультидисциплинарная бригада специалистов в составе 15 медиков работает в Казахстане, она повторно направлена в республику.