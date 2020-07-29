Ущерб сельскому хозяйству Японии от мощных ливней составил около $1 млрд

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Мощные ливни, которые в июле охватили различные районы Японии, нанесли ущерб сельскому хозяйству страны в размере 105,8 млрд иен (около $1 млрд). Об этом в среду сообщается на сайте министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

Отмечается, что наибольший урон нанесен лесным угодьям Японии, потери составили 49,6 млрд иен (около $470 млн).

В результате последствий ливневых дождей в Японии погибли 80 человек, еще четыре числятся пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся на юго-западную префектуру Кумамото, там погибли по крайней мере 65 человек. В настоящее время в зоне стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, к которым были подключены более 20 тыс. солдат национальных Сил самообороны.