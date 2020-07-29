В Геленджике из-за засухи подачу воды сократили до полутора часов

КРАСНОДАР, 29 июля. /ТАСС/. График подачи воды в городе-курорте Геленджике, введенный в начале июля из-за сильной засухи, сократили до единовременной подачи воды в течение полутора часов в сутки. Об этом сообщается в Instagram Концессии водоснабжения "Геленджик".

В начале июля из-за сильной засухи остановилась работа почти половины скважин Дивноморского водозабора. Подача воды осуществляется по графику.

"График холодного водоснабжения с 25.07.20 г. с 18:00 до 19:30", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что власти Кубани намерены ввести мораторий на строительство жилых объектов в тех районах курортных городов, в которых наблюдается перегрузка коммунальных сетей.

Ранее губернатор Краснодарского края поручил провести в Геленджике инженерно-геологические изыскания нового источника водоснабжения. Бесперебойное снабжение курортного города водой на 50% зависит от Троцкого магистрального водопровода и на оставшуюся половину - от собственного водозабора в поселке Дивноморском, который загружен на 100% и не имеет резерва - его работа зависит от выпадения атмосферных осадков.

2020 год метеорологи назвали одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море. В Ейске, Новороссийске, Геленджике и нескольких других городах Краснодарского края ввели графики подачи воды. Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко сообщал ТАСС, что засуха не приведет к дефициту питьевой воды в регионе.