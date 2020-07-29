Режим повышенной готовности в Севастополе из-за коронавируса продлен до конца лета

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности, введенный из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией, до конца августа. Об этом сообщил на заседании городского оперативного штаба врио губернатора Михаил Развожаев.

"Ситуация потихоньку осложняется. Ничего критичного нет, но динамику мы видим. <…> Режим повышенной готовности, который позволяет нам делать мероприятия [по противодействию коронавирусу], продляем до 30 августа", - сказал Развожаев.

В Севастополе за все время пандемии зафиксировано 342 случая заражения. В последние месяцы наблюдаются в основном единичные случаи за сутки, однако бывают всплески - до 20 новых случаев в день.

"У нас на сегодня два новых случая смерти. По итогам вскрытия подтвердился ковид, хотя при жизни не был подтвержден. [Умершие] 1935 года рождения и 1937 года рождения", - добавил замгубернатора Александр Кулагин. Таким образом, число умерших в Севастополе людей с коронавирусом выросло до восьми.

При этом, согласно озвученным на заседании данным, город сейчас открыт для туристов, приезжающие из-за рубежа (в основном c Украины) могут сделать тест на коронавирус как до поездки, так и в течение трех суток после прибытия в Севастополь и должны отчитаться о результатах в Роспотребнадзор. Но организованные детские группы могут быть приняты только из Севастополя, Крыма и арктических регионов. При этом обеспечивающая приезд детей сторона должна предупредить департамент образования Севастополя и управления Роспотребнадзора не менее, чем за 10 дней до прибытия, дети должны заранее пройти тестирование на коронавирус.

"Сейчас формируется группа детей с Коми, и они сейчас эту процедуру начинают делать. Мы с ними в контакте", - сказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин.