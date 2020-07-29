ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти половина россиян (49%) сомневается в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году, считая это событие фальсификацией со стороны американского правительства. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Половина россиян назвали высадку на Луну американских астронавтов в 1969 году фальсификацией правительства США (49%)", - говорится в сообщении. По сравнению с 2018 годом число отрицающих высадку стало на 8 процентных пунктов (п.п.) меньше, а количество жителей РФ, которые считают это событие достоверным, увеличилось за два года с 24% до 31%. Среди молодого поколения в возрасте от 18 до 24 лет высадку признают свершившейся 57% опрошенных.

Оценивая конспирологические теории и научные мифы об инопланетянах, более трети россиян (36%) выразили уверенность, что планету Земля посещают представители внеземных цивилизаций, 13% из них убеждены, что власти скрывают эту информацию. При этом 48% опрошенных не верят в посещение Земли инопланетянами или считают, что представителей внеземных цивилизаций не существует. По сравнению с 2018 годом количество россиян, придерживающихся этого мнения, выросло на 6 п.п.

Всероссийский опрос был проведен 6 июля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.