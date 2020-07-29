Путин: нужно постараться избежать введения повторных ограничений из-за коронавируса

"Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - сказал глава государства.

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Необходимо постараться избежать введения в России повторных ограничений из-за коронавируса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Путин отметил, что "впереди осенне-зимний период, а это то время, когда во всем мире, в том числе и в России, с учетом ее природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ".

"По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать и учесть все эти риски - как по отдельности, так и их потенциальное сочетание", - добавил президент.

По его словам, к этому надо "подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причем в полном объеме, без каких-либо сбоев".

Президент констатировал снижение числа заражений коронавирусом в РФ, но предупредил, что ситуация может "качнуться в любую сторону". "В июне и в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается, по оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиков значений мая", - сказал глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

При этом Путин отметил: "Ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону". "Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", - обратился президент к представителям власти и ко всем россиянам.

Снятие ограничений

Президент высказался за последовательное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, но указал, что такие решения должны быть взвешенными и осторожными.

"Конечно, можно и нужно последовательно эту работу [по снятию ограничений] продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов", - указал глава государства.

Путин пояснил: " Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших".

Система здравоохранения

Президент считает, что натиск коронавируса в РФ удалось отразить. Он отметил, что существенно увеличенные возможности системы здравоохранения и "самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны".

"Не без сбоев, конечно, не без проблем - так нигде не бывает, но в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск эпидемии", - подчеркнул Путин.

Президент положительно оценил работу отечественной системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. "Вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно", - заявил глава государства. Он также констатировал, что власти "существенно нарастили возможности" системы медицинской помощи.