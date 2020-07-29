Голикова сообщила, что летальность коронавирусной инфекции в России остается менее 2,5%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Показатель летальности коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%, это заметно ниже, чем в ряде других стран, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина.

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"Показатель летальности составляет менее 2,5%, что значительно меньше, чем в ряде стран мира", - сказала Голикова.

По словам Голиковой, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России растет в среднем на 0,7% в сутки на протяжении ряда дней.

"Ситуация в стране с распространением новой коронавирусной инфекции постепенно улучшается. Суточный прирост уже на протяжении ряда дней составляет 0,7%", - сказала она.

Голикова сообщила, что пневмония развивается у 24% заразившихся коронавирусом, при этом у 37% нет никаких симптомов.

"В структуре общего числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции за весь период пневмонии составляют 24%, ОРВИ составляют 37% и заболевания без клинических проявлений - тоже 37%", - отметила она.

Общие объемы производства вакцин от коронавируса еще оцениваются правительством, сообщила Голикова. Регистрация вакцины от коронавируса разработки "Вектора" планируется на сентябрь, запуск в производство - на октябрь, отметила она.