Эксперт: вакцины от COVID-19 будут действовать недолгое время

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Разрабатываемые вакцины от COVID-19 не станут панацеей от коронавируса и будут действовать максимум год. С таким предостережением выступила глава правительственной рабочей группы Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.

"В настоящее время предполагается, что прививки будут эффективны в течение года, - отметила Бингем в размещенном в среду интервью газете Financial Times. - Меня беспокоит то, что люди надеются на универсальное средство от заболевания, но этого, вероятно, не произойдет". Даже две дозы вакцины (вторая для повышения эффективности лечения) могут действовать, по ее словам, непродолжительное время. В этой связи руководитель рабочей группы не исключила, что "делать прививки необходимо будет ежегодно". "В настоящее время мы стремимся к тому, чтобы как минимум уменьшить риски при заболевании, спасти жизни людей", - добавила она.

Предположения Бингем, как указывает издание, основываются, в частности, на ряде медицинских исследований, которые свидетельствуют о том, что у пациентов, перенесших коронавирус, уровень антител резко сокращается уже через несколько недель, снижается выработанный иммунитет.

Соединенное Королевство только что подписало соглашение о поставках 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline). Предполагается, что уже летом 2021 года будут привиты в первую очередь ведущие борьбу с коронавирусом работники здравоохранения, а также социального обеспечения, и британцы с хроническими заболеваниями. Кроме того, как проинформировал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма, правительство установило "важные партнерские связи" с такими ведущими фармацевтическими компаниями, как BioNTech, Pfizer и Valneva на поставки примерно 90 млн доз вакцин.

Некоторые разработчики уже объявили о возможной стоимости вакцин. Так, американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет около $25-30 за дозу. В то же время американская Pfizer и германская BioNTtech, которые на минувшей неделе договорились с правительством США о поставках 100 млн доз, оценили свои вакцины в $19,5 за дозу, а британо-шведская AstraZeneca ("Астразенека") - в $3-4.

В понедельник Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины, в которой примут участие около 30 тыс. добровольцев.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, инфицированы свыше 300 тыс. человек, из которых более 45,8 тыс. умерли. Вспышка заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.