Голикова сообщила, что с начала пандемии от гриппа были привиты 74 млн россиян

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти 74 млн россиян были привиты от гриппа с начала пандемии, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента РФ Владимира Путина.

"К моменту начала эпидемии новой коронавирусной инфекции в стране было привито от гриппа почти 74 млн человек", - сказала она.

Она также отметила, что не менее 60% населения РФ должны пройти вакцинацию против гриппа в этом году. "С учетом складывающей ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60% населения", - сказала Голикова.

Она также сообщила, что правительство России планирует провести в регионах ПЦР-скрининг на 17 респираторных вирусов. "Мы планируем провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа А и В и COVID-19", - сказала она.

По словам вице-премьера, к предстоящему сезону повышенной заболеваемости респираторными инфекциями готовы 68 регионов России.