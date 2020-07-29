Голикова: школьные линейки проведут с соблюдением всех противоэпидемических мер

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Учебный год в российских школах начнется в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. Проведение традиционных школьных линеек необходимо организовать с соблюдением всех противоэпидемических мер, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента РФ Владимира Путина.

"С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и при соблюдении противоэпидемических мер", - сказала Голикова.

По ее словам, около 92% российских вузов планируют начать учебный год с 1 сентября, остальные - с 14 сентября. "Что касается вузов, 92% вузов планируют начать сезон с 1 сентября, остальные - с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца", - сказала Голикова.

Около 100 тыс. из более чем 230 тыс. обучающихся в России иностранных студентов выехали из страны из-за пандемии, отметила она. "В настоящее время в российских университетах обучается более 230 тысяч иностранных студентов. 85 тысяч из них проживают в общежитиях, около 100 тысяч выехали во время пандемии из РФ", - сказала Голикова.