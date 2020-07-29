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Пандемия COVID-19
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Вакцина против коронавируса центра Гамалеи находится на стадии госрегистрации

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© Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, проходит процедуру госрегистрации. Об этом ТАСС сообщил в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Клинические испытания вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, завершаются, препарат находится на стадии государственной регистрации", - сказал он.

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РоссияПандемия COVID-19
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