Вакцина против коронавируса центра Гамалеи находится на стадии госрегистрации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, проходит процедуру госрегистрации. Об этом ТАСС сообщил в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Клинические испытания вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ им. Гамалеи Минздрава России, завершаются, препарат находится на стадии государственной регистрации", - сказал он.