Поставки вакцины от гриппа в регионы начнутся через две недели

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Регионы получат первые партии вакцины от гриппа через две недели, сообщил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Через две недели начнутся первые поставки в регионы вакцины против гриппа", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с участием президента РФ Владимира Путина.

Мурашко отметил, что в этом году с цифровой платформы логистического контроля был проведен "мониторинг поставок иммунобиологических препаратов до каждого медицинского учреждения совместно с компаниями-производителями".

Глава Минздрава также сообщил, что более 1 млн детей будут вакцинированы против пневмококковой инфекции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к моменту начала распространения коронавируса в России от гриппа было привито порядка 74 млн граждан, в том числе 18 млн детей.