Минздрав выдал 30 разрешений на тестирование препаратов против коронавируса

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ выдало 30 разрешений на проведение тестирований препаратов против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.

"Министерством здравоохранения выдано 30 разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

"Мы смотрим за эффективностью их использования именно на этапе исследования", - подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава также рассказал, что еще две вакцины от коронавируса российских разработчиков получат разрешение на клинические испытания в ближайшее время.

Согласно презентации к докладу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса на базе 17 научных организаций. Одна вакцина, разработанная центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, уже прошла клинические испытания на добровольцах. В свою очередь центр "Вектор" Роспотребнадзора разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.