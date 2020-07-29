Голикова: производство вакцины "Вектора" от коронавируса планируется начать в октябре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Государственная регистрация вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор", намечена на сентябрь, первую партию планируется произвести в октябре. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.

"Еще одна вакцина разработана государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Начато проведение совмещенных клинических исследований. Завершение их планируется в сентябре, также в сентябре планируется и государственная регистрация. А также первую партию планируется произвести в октябре 2020 года", - сказала она.

Общие объемы производства вакцин от коронавируса еще оцениваются правительством, сообщила Голикова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. По состоянию на 28 июля, первый из них, по информации пресс-службы ведомства, уже был привит, а второй получит вакцину через 72 часа.