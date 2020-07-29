Попова заявила, что в Россию осенью - зимой придут новые штаммы гриппа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались, придут в страну осенью - зимой, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы", - сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

"И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", - заявила Попова.

Попова сообщила, что Роспотребнадзор впервые начал мониторинг и оценку заболеваемости гриппом в России летом.

"Сегодня мы уже начали мониторинг и оценку заболеваемости гриппом ОРВИ летом, чего мы не делали раньше никогда", - сказала она. Попова призвала россиян прививаться от гриппа в связи с новыми рисками грядущего эпидсезона.

Охват плановыми прививками

Попова заявила, что охват плановыми прививками в России составляет не менее 95%, нужно не снижать этот показатель.

"У нас всегда охват прививками и плановыми, и календарными был не менее 95%. <…> Сейчас крайне важно не допустить невосполнимого ущерба для здоровья детей и взрослых из-за вынужденной остановки плановой иммунизации. Мы должны обязательно наверстать и сохранить высокие охваты", - сказала она.