Попова: число заразившихся коронавирусом в России растет в 10 раз медленнее, чем в мае

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в России сейчас растет в 10 раз медленнее, чем в начале смягчения ограничительных мер. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента РФ Владимира Путина.

"Эпидпроцесс по новой коронавирусной инфекции сегодня характеризуется четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста: с 7% на 10 мая, когда мы начали включать режим послабления и выхода из режима ограничений, до 0,7% на сегодняшний день. Это в 10 раз [меньше]", - сказала Попова.

Попова предупредила о рисках распространения коронавируса в больницах в предстоящий эпидемический сезон.

"В этом году возможен принципиально новый эпидсезон при одновременной циркуляции различных вирусов. <...> [В больницах] будут люди и с гриппом, и людис новым коронавирусом. И конечно, вместе их размещать будет нельзя", - сказала она в среду на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Поповой, поликлиники и стационары должны быть полностью укомплектованы, чтобы одновременно бороться с коронавирусом и гриппом, а также внимательно следить за тем, чтобы пациенты не заражали друг друга.

Исследования объектов окружающей среды

Попова сообщила, что более 2 тыс. исследований, проведенных Роспотребнадзором, не выявили наличие коронавируса в объектах окружающей среды.

"Нами начаты исследования циркуляции вируса в объектах окружающей среды. Мы разработали специальные методические рекомендации по оценке наличия вируса в морской и пресной воде, в питьевой и сточной, на поверхностях, на продуктах питания. Сегодня проведено уже более 2 тыс. исследований. В находках вируса нет", - сказала она.