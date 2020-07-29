Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Хадж к святым местам ислама в Саудовской Аравии начался в среду. Пандемия внесла жесткие коррективы в многолетние традиции его проведения и впервые в истории паломничество проходит при минимальном участии пилигримов в условиях жесткого санитарного контроля.

В отличие от прошлых лет, когда хадж совершали до 3 млн мусульман, включая около 2 млн иностранцев, в этом году право выполнить одну из главных заповедей ислама получили только 10 тыс. мусульман, в том числе 30% - подданные королевства, остальные 70% - имеющие вид на жительство в стране иностранцы. Саудовская Аравия, занимающая первое место по числу инфицированных коронавирусом в регионе, закрыла границы для въезда из-за рубежа. Все резиденты-иностранцы должны были заранее пройти регистрацию на официальном портале, на основании которой власти отбирали паломников, отдавая приоритет людям в возрасте от 20 до 50 лет без хронических заболеваний, ранее не совершавшим хадж и готовым выдержать карантинный период. Как отмечают власти, разрешения были выданы представителям 160 национальностей, проживающим в королевстве. Среди них есть и врачи, переболевшие коронавирусом.

Как сообщило в среду саудовское информационное агентство SAP, силы безопасности задержали 224 человека, попытавшихся без специальных разрешений попасть на хадж. Выдано также 14 предписаний о нарушениях санитарных требований, нарушители были оштрафованы.

Санитарные коррективы к маршруту хаджа

Исполнение основных обрядов хаджа начинается с ритуала дарования воды ат-тарвия. Порядок выполнения паломничества оставался неизменным на протяжении последних 1 400 лет со времен пророка Мухаммеда. Но пандемия внесла жесткие коррективы и в этом году хадж выполняется в условиях строгих санитарных норм безопасности. Паломники после проведения 14-дневного карантина и с отрицательными тестами на вирус были доставлены в Мекку на специальных автобусах, которые по нормам были загружены только наполовину. Соблюдение социальной дистанции, обязательное ношение масок, регулярные замеры температуры - главные символы хаджа-2020. Иностранных журналистов не допустили к освещению паломничества, которое ежегодно становится главным информационным событием СМИ стран Ближнего Востока.

На рассвете восьмого дня месяца зуль-хиджа, который соответствует 29 июля, пилигримы облачаются в белые одеяния и приступают к ат-тарвии. Этот день еще именуется "днем утоления жажды". Перед тем как пуститься в нелегкий путь к удаленной от священного города на 25 км горе Арафат, где правоверные совершат главный ритуал хаджа, они запасаются водой. В прежние века паломники заранее готовились к переходу через долины Мина и Муздалифа и долгому дню стояния на жаре: поили верблюдов, пили сами и набирали воду в сосуды и бурдюки. Из-за пандемии, объявили власти, питьевая вода, как и еда, будет выдаваться только в индивидуальных закрытых упаковках. А воду из священного источника Замзам, расположенного на глубине 30 м в колодце под площадью Большой (Заповедной) мечети в Мекке, будут предоставлять только в одноразовой посуде. Омовение в Замзаме и питье воды оттуда считается важным элементом паломничества.

Кроме того, в палаточных городках людей селят из расчета 10 человек на каждые 50 кв. м, при этом между шатрами должно быть расстояние не менее 1,5 м. Самое главное ограничение связано с семикратным обходом Каабы (Тавафа) - во время ритуала верующие стремятся поцеловать священный камень или хотя бы прикоснуться к нему. Они обходят Каабу, подходят к месту входа в него, прижимаются к нему всем телом и возносят молитвы, прося милости и прощения за прегрешения. В этом году власти категорически запретили прикасаться к Каабе и целовать, там установлены заградительные барьеры, чтобы никто не мог приблизиться к камню. Социальная дистанция в 2 м должна быть соблюдена и во время исполнения обряда побивания шайтана камнями, когда паломники должны бросить специальные камни в символизирующие дьявола стелы. Всем пилигримам предписано не собираться в группы больше 20 человек. Повсеместно на маршруте выложены ограничительные разметки, в том числе и на полу в Большой мечети.

На каждого паломника - шестеро сотрудников служб

По данным королевства, в этом году к работе на хадже привлечены 60 тыс. сотрудников различных служб, включая силовые структуры, медицинские службы, обслуживающий персонал. Только для проведения дезинфекции задействовано 3 500 рабочих. Саудовский Минздрав организовал полностью оборудованный мобильный госпиталь, который будет работать с 29 июля по 5 августа. На всех точках маршрута паломников размещены бригады скорой помощи, установлены передвижные медпункты.

Сегодняшний день паломники проводят в молитвах в долине Мина, а в четверг отправятся к горе Арафат для исполнения обряда стояния, кульминационного события паломничества.