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Пандемия COVID-19
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Попова сообщила, что "Вектор" не выявил мутаций коронавируса за время распространения в РФ

Глава Роспотребнадзора отметила, что каждый месяц центром "Вектор" осуществляется чтение 150 геномов вируса

МОСКВА, 29 тюля. /ТАСС/. Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" провел мониторинг материалов коронавирусной инфекции, в ходе которого значительные мутации вируса за время распространения инфекции в России не выявлены. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На сегодняшний день прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса. Мы продолжаем эту работу, и анализ полных геномов свидетельствует о том, что значимых изменений вирусного генома за время циркуляции на территории РФ не выявили, которые влияли бы на развитие эпидситуации", - сказала она на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.

Попова добавила, что каждый месяц центром "Вектор" осуществляется чтение 150 геномов вируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 828 990 случаев заражения, выздоровели 620 333 человека, умерли 13 673. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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