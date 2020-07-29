Количество вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве снизилось в 10 раз

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество вновь выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве снизилось в 10 раз с момента пика заболеваемости, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых заболеваний COVID снизилось в 10 раз. Вы помните, ситуация была, когда у нас выявлялось 6,5 тыс. [случаев]. Сегодня мы идем в коридоре где-то 650 случаев, плюс-минус 50", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с участием президента РФ Владимира Путина.

Также порядка 16,5 тыс. коек в Москве, выделенные для больных с коронавирусом, переведены на плановую работу.

Кроме того, мэр отметил, что в запрет на проведение массовых мероприятия в Москве не планируется снимать по крайней мере до конца августа.

"Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться. Хотя основные ограничения сняты, но вот на массовые мероприятия, скорее, мы оставим до конца августа", - сказал он.