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Прокуратура Башкирии начала проверку из-за поставок зараженного бактериями мяса в больницы

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в говядине бактерии, вызывающие листериоз

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Зараженное бактериями мясо обнаружили в нескольких больницах Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура республики с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора организовала проверку по публикациям в СМИ об обнаружении в социальных учреждениях опасной мясной продукции. Установлено, что в медицинские учреждения было поставлено мясо, зараженное бактериями", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку соблюдению учреждениями здравоохранения и поставщиками мяса требований о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, качестве и безопасности пищевых продуктов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным управления Россельхознадзора по республике, в четырех пробах говядины обнаружены бактерии, вызывающие листериоз. "Согласно протоколам испытаний, во всех отобранных пробах была выявлена [бактерия] Listeria monocytogenes", - сообщается на сайте ведомства.

Управление Россельхознадзора сообщило производителям полуфабрикатов о результатах исследований их продукции, некачественный продукт изъят из оборота.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит.

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