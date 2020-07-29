Путин: принцип добровольности должен неукоснительно соблюдаться в вопросах вакцинации

"Хотел бы подчеркнуть следующий очень важный и значимый момент: ставить прививку от гриппа или нет - это безусловно личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и за здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей. Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно", - сказал президент.

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ заявил, что принцип добровольности должен сохраняться при принятии решения о вакцинации от гриппа.

Путин согласился с тем, что особые усилия необходимо сосредоточить на профилактической работе, в первую очередь на прививках от гриппа. По данным главы государства, в прошлом году такие прививки сделали более половины граждан РФ, что позволило защитить от болезни миллионы людей. "Мы заслушали как в текущем году выполняется национальный календарь профилактических прививок, в части гриппа, безусловно, он должен быть реализован в полном объеме и обеспечен необходимыми ресурсами", - добавил он.

Глава государства отметил, что на этом фоне особенно значимой становится понятная просветительская, разъяснительная работа. По его мнению, это общая задача для всех уровней власти. Путин добавил, что волонтерские и общественные организации должны принять широкое участие в этой работе. "Надо широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, сообщать когда и в каком медицинском учреждении их можно сделать бесплатно по предварительной записи, желательно без очередей. Весь процесс должен быть организован максимально удобно для граждан, тем более для пожилых людей или родителей с ребятишками, с детьми", - отметил глава государства.

Вакцина от коронавируса

Президент заявил, что вакцина от коронавируса должна быть эффективной и безопасной. "Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность, - сказал он. - Уверенность в вакцине должна быть абсолютной, именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса".

Путин указал, что российские научно-исследовательские организации очень серьезно продвинулись в этом направлении. Президент также отметил, что наработок в сфере создания вакцины гораздо больше, чем об этом пишут в СМИ.

Глава государства призвал в этом направлении "действовать предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере".