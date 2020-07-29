Путин потребовал обеспечить производство необходимых объемов лекарств от коронавируса

"Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших свою эффективность препаратов для лечения коронавируса. Их промышленный выпуск в целом уже налажен, нужно только обеспечить необходимый объем", - сказал он на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Президент потребовал обеспечить все регионы страны медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 100%. "Необходимо пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок и т. д. Они должны быть в нужном количестве и в медицинских организациях, и в аптечной сети. Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны", - сказал Путин.

Кроме того, по его мнению, в федеральных и региональных медицинских учреждениях должен быть сохранен резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом. "Во всех регионах так должно быть, особенно в тех регионах, где еще сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Также надо предусмотреть возможность быстрого развертывания таких коек из резерва, в том числе для помощи пациентам с осложнением гриппа и ОРВИ", - добавил Путин.

Российский лидер сделал акцент на том, что самое главное - защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность российских семей. "Все уровни и органы власти должны выстраивать свои планы и действия именно в этой логике. Обращаю внимание, здесь нет второстепенных вопросов, которые можно отложить на потом. Каждый участок, каждое направление работы по охране здоровья наших граждан предельно важны и требуют нашего максимального внимания и концентрации ресурсов", - заключил президент.