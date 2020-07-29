Всероссийское родительское собрание и педагогический совет пройдут в августе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Всероссийское родительское собрание и Федеральный педагогический совет, где планируется обсудить актуальные вопросы, пройдут в августе. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с участием президента.

"Перед началом учебного года, кроме традиционных региональных августовских совещаний, мы проведем Всероссийское родительское собрание и Федеральный педагогический совет. Обсудим со всеми темы, которые беспокоят людей, дадим самую подробную и актуальную информацию", - сказал Кравцов.

Большинство регионов готовы к началу учебного года в традиционном формате, с остальными ведется работа "в точечном режиме", сообщил Кравцов.

"Большинство регионов готовы [к началу учебного года], с остальными в точечном режиме отрабатываем", - сказал Кравцов.

По его словам, накануне прошло всероссийское совещание с региональными министрами, в ходе которого регионы доложили о готовности к новому учебному году. Кравцов добавил, что с учетом проведения ЕГЭ теперь есть определенный опыт, как соблюдать необходимые меры санитарной безопасности.

"Максимально проведем просветительскую работу и с родителями, и с учениками, чтобы максимально обезопасить детей, учителей и родителей", - заключил министр просвещения РФ.

Ранее министр просвещения РФ заявил, что формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете. Пока серьезных опасений нет, добавил он, поэтому в планах провести линейки 1 сентября в традиционном формате.