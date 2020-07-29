Правительство ограничит ввоз озоноразрушающих веществ до конца 2020 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило проект постановления, который установит количественное ограничение на ввоз юрлицами и индивидуальными предпринимателями озоноразрушающих веществ (ОРВ) с 7 сентября по 31 декабря 2020 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Россия поддерживает общемировой тренд на ограничение использования вредных веществ, постепенно двигаясь в сторону полного отказа от использования озоноразрушающих веществ. Квотирование ввоза ОРВ, не производящихся в России, как нетарифная мера регулирования позволяет существенно сокращать объем их использования, при этом не стимулируя рост цен на внутреннем рынке", - привели в пресс-службе слова Абрамченко.

Согласно проекту постановления, разрешенный объем импорта будет распределен с учетом правоприменительной практики: 60% между заявителями, которые ввозили эти вещества в 2019 году, 35% - между заявителями, не ввозившими ОРВ в прошлом году, 5% - между теми, кто получил разрешение, но так и не воспользовался им. Претендовать на получение лицензии не смогут компании, которые в течение последних пяти лет не ввозили в страну ОРВ.

В 2020 году в России можно использовать только два типа ОРВ: ГХФУ-22 отечественного производства и ГХФУ-141b, который импортируется в Россию.

Документ ограничит ввоз ОРВ в период с 7 сентября по 31 декабря 2020 года. Компании, которые хотят ввозить их в Россию, должны будут до 21 августа подать заявку в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.