В августе под Волгоградом впервые за лето откроются 19 детских лагерей

ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Девятнадцать загородных детских лагерей Волгоградской области примут в начале августа впервые за это лето около 5 тыс. детей региона. В июне и июле из-за распространения новой коронавирусной инфекции работа оздоровительных лагерей была приостановлена, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Около 5 тысяч детей Волгоградской области в начале августа ждут в 19 загородных оздоровительных лагерях региона. Смена продолжительностью 21 день пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в сообщении.

В региональном комитете образования, науки и молодежной политики уточнили, что в настоящее время специалисты завершают в лагерях установку оборудования, обработку территории и подготовку корпусов к заезду. Большая часть мероприятий с учетом погодных условий будет проходить на открытом воздухе. При этом из-за пандемии исключены все массовые общелагерные встречи, в том числе родительские дни.

"С учетом рекомендаций Роспотребнадзора в лагерях созданы условия для соблюдения социальной дистанции, на входе в здания установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, в помещениях будет проходить регулярная дезинфекция. Разработана специальная логистика для посещения столовой - каждый отряд будет питаться строго в назначенное время, чтобы не пересекаться с другими детьми. Особое внимание уделено обработке посуды и столовых приборов, персонал пищеблока будет работать строго в масках и перчатках", - отметили в пресс-службе администрации региона. В связи с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории Волгоградской области в этом году наполняемость отрядов детских лагерей Волгоградской области будет составлять не более 50% от проектной мощности. Окончательное решение об открытии детского оздоровительного лагеря принимает оперативный штаб муниципалитета.

В Волгоградской области из-за пандемии до 9 августа продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. В регионе не работают музеи, библиотеки, кинотеатры, работа кафе разрешена на летних верандах и внутри помещений, однако не более 50% заполняемости залов. Усилен режим обязательного ношения масок - с конца прошлой недели их требуется надевать не только в общественных местах и транспорте, но и продавцам, и покупателям во время уличной торговли.

По данным оперативного штаба, на 29 июля в Волгоградской области зарегистрировано 8 958 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки - 88 случаев. Выписаны из больниц с выздоровлением 5 311 человек, 61 умер.