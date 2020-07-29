МГУ отремонтирует свой актовый зал впервые с 1953 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актовый зал Московского государственного университета им. Ломоносова ремонтируют впервые с 1953 года, его ждет полная реконструкция. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мы ремонтируем актовый зал МГУ. Может быть, не все знают, что актовый зал МГУ - это один из лучших залов Москвы. И с 53-го года к нему не прикасалась рука рабочего, он не ремонтировался. Нам удалось добыть средства, идет полная реконструкция актового зала", - сказал Садовничий.

По его словам, обновленный актовый зал планируется открыть к 1 сентября. "Считаем это событием, потому что это один из лучших зрительных залов нашей страны", - добавил он.

Также полным ходом идет ремонт в общежитиях университета главного здания. "Мы воспользовались ситуацией, что многие ребята сейчас уехали из-за коронавируса. Запустили мощные бригады", - сказал Садовничий и добавил, что ремонт общежитий главного здания обойдется в 600 млн рублей.