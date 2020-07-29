Путин заявил, что применение электронных сервисов в медицине следует расширять

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость расширить применение электронных сервисов в здравоохранении и при подготовке бюджета учесть приоритетность системы медицинской помощи.

"Нужно расширить применение современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении, наращивать практику дистанционного общения врача и пациента, в том числе - с помощью портала государственных и муниципальных услуг", - сказал глава государства в среду на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ. По его мнению, "все необходимые для этого технические задачи должны быть своевременно решены, все механизмы отлажены".

"Такое оперативное взаимодействие с медицинскими специалистами особенно важно в период гриппа и простуд, у граждан, в том числе с хроническими заболеваниями, должна быть возможность получить консультацию, рекомендации дистанционно, чтобы если в этом нет необходимости, - но когда необходимость есть, понятно, надо идти к врачу, - лишний раз не ходить в поликлинику, где объективно существует повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией", - отметил Путин.

Президент обратил внимание правительства и региональных властей на то, что "информация, внедрение цифровых решений - важнейшее направление качественного развития здравоохранения, в том числе его первичного звена". "Здесь уже многое сделано, но нерешенных задач тоже хватает, поэтому этими вопросами, так же, как и развитием всей системы здравоохранения, мы должны и будем заниматься постоянно", - заверил глава государства.

Он потребовал исходить из этой задачи при планировании параметров федерального бюджета на предстоящий год. "Вовремя не сделаем чего-то - потом будем изыскивать ресурсы", - пояснил Путин. Президент также назвал "безусловным приоритетом" готовность системы здравоохранения к различным угрозам. "Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даром не пройдет, что мы, понимая свою ответственность, будем все делать своевременно, будем работать четко, слаженно и добьемся хорошего командного результата в интересах граждан нашей страны", - обратился глава государства к участникам совещания, с которыми обсудил готовность медиков к осенне-зимнему периоду.