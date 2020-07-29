В Петербурге разрабатывают специальные конструкции для нанесения граффити

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга разрабатывают специальные уличные конструкции для размещения на них граффити. Об этом в среду сообщила пресс-служба городского комитета по градостроительству и архитектуре.

"Комитет предложит свои варианты для размещения творчества художников стрит-арта в городской среде, в том числе в центральных районах. Сейчас ведомство приступило к разработке специальных уличных конструкций. Их планируется разместить в городской среде - как на постоянной, так и на временной основе", - говорится в сообщении.

Комитет также обратился в районные администрации с просьбой дать предложения о возможных местах постоянного размещения таких конструкций. На временной основе их предполагается устанавливать в местах организации массовых мероприятий на период проведения.

В ноябре 2018 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили законодательно урегулировать творчество художников-граффитистов. Автор инициативы, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок тогда отмечал, что в Петербурге много трансформаторных будок, торцов домов и серых фасадов, которые можно украсить портретами или рисунками, однако пока практически любой такой рисунок приходится закрашивать, если поступает жалоба хотя бы от одного из горожан.

Предполагалось, что в случае принятия документа городское правительство разработает специальные правила размещения граффити, а нанесение рисунков на фасады зданий и заборы будет согласовываться по упрощенной схеме. Пока документ прошел лишь первое чтение.

Среди изображений, которые коммунальщики были вынуждены закрасить в последние месяцы - изображение героев популярного сериала-скетча "Крутое пике", а также персонажей фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", граффити "Союзные крылья" в честь дружбы народов России и Сирии и многие другие.