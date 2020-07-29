Times: Garmin могла заплатить выкуп хакерам, что грозит ей санкциями Минфина США

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Американская компания Garmin, производящая цифровые устройства для навигации, активного отдыха и занятий спортом, могла заплатить хакерам выкуп в $10 млн ради восстановления работы своих служб. Такого мнения придерживаются эксперты по компьютерной безопасности, опрошенные британской The Times, отмечающей, что в этом случае компании грозят санкции со стороны Министерства финансов США.

Как отмечает издание, Garmin пострадала от атаки злоумышленников, использовавших вирус-вымогатель WastedLocker, который многие исследователи связывают с хакерской группой Evil Corp, во главе которой якобы стоит москвич Максим Якубец, в прошлом гражданин Украины. Garmin объявила о вызванном взломом масштабном сбое 24 июля, а уже 28 июля сообщила, что в ближайшие дни восстановит работу всех своих служб и приложений. Представители компании отказались отвечать на вопрос о том, получили ли хакеры выкуп за то, чтобы вернуть Garmin похищенные данные, необходимые для работы ее сервисов. По словам экспертов, с которыми беседовали сотрудники The Times, компания сможет восстановиться после взлома в столь сжатые сроки лишь в том случае, если она подчинилась требованиям мошенников.

Издание отмечает, что любое перечисление средств Evil Corp было запрещено Минфином США и грозит санкциями нарушителям. Даже если Garmin заплатила выкуп через посредников, это может быть сочтено нарушением закона.

Санкции против Evil Corp

В конце прошлого года власти США и Великобритании объявили о том, что ущерб от деятельности Evil Corp, которой приписывают разработку целого ряда вредоносных программ, оценивается в сотни миллионов долларов. Минюст США сообщил, что Якубец обвиняется в рассылке вредоносного программного обеспечения в попытке украсть $220 млн с банковских счетов. Британские власти называли хакерскую группировку и ее предполагаемого лидера крупнейшей для королевства угрозой в сфере кибербезопасности.

Власти США ввели санкции против Якубца и его предполагаемого сообщника Игоря Турашева, еще 15 физических, а также ряда юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с Evil Corp. В списке фигурировали граждане России, Украины, Испании, Греции, Израиля и Узбекистана, а также шесть российских юрлиц, три из которых впоследствии были из него исключены. В МИД РФ назвали введение санкций очередной "пропагандистской атакой" против России, предпринятой в условиях, когда власти США сами отказываются от предложений Москвы укреплять сотрудничество в сфере борьбы с киберпреступностью.

Американская транснациональная компания Garmin была основана в 1989 году. Она занимается производством различного рода электронных устройств для сухопутной, морской и воздушной навигации, а также активного отдыха и занятий спортом: навигаторов, эхолотов, умных часов, экшн-камер, пульсометров.