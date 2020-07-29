Глава Тверской области предложил провести в СМИ кампанию по профилактике травматизма детей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил провести в федеральных СМИ кампанию по профилактике детского травматизма в период пандемии коронавируса. Это поможет снизить количество несчастных случаев в быту, на воде и автодорогах, сказал глава региона на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, которое провел президент России Владимир Путин.

"Текущий год внес определенные коррективы в процесс очного обучения школьников и в проведение оздоровительной летней кампании, соответственно, в работу детских лагерей круглосуточного и дневного пребывания. Большое количество школьников и студентов проводят свое время в сельской местности, на водных объектах, на дачах, за городом. <...> В этой связи, Владимир Владимирович, как регионы обращаемся к вам [с просьбой] поручить провести через федеральные СМИ в период с 1 августа по 1 сентября кампанию по профилактике детского травматизма", - сказа Руденя.

Губернатор отметил, что в последнее время увеличилось количество случаев выпадения детей из окон домов, происшествий на воде, дорожных аварий с участием подростков. Глава государства сказал, что взял предложение Рудени на заметку.