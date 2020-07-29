В Пермском крае школьница сняла венок с воинского мемориала и укрылась им, лежа на земле

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Полиция организовала проверку в связи с инцидентом со школьницей из Пермского края, которая сняла венок с мемориала героям Великой Отечественной войны и укрылась им лежа на земле. С несовершеннолетней провели профилактическую беседу, а ее родителей привлекут к административной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В ходе проверки стражами порядка личность несовершеннолетней была установлена. Ей оказалась 13-летняя жительница соседней деревни. Свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить. С девочкой была проведена профилактическая беседа. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней ее родители будут привлечены к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ГУ МВД, инцидент произошел в Карагае. Полиция устанавливает личность девушки, которая снимала видео.