Правозащитники обратились в Комитет защиты журналистов в связи с блокировкой "Царьграда"

"Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обеспокоено блокировкой компанией Google YouTube-канала одного из крупнейших в России СМИ "Царьград", у которого только на YouTube насчитывалось более 1 млн подписчиков. Блокировка крупного средства массовой информации может содержать в себе признаки цензуры со стороны корпорации Google в отношении независимого СМИ, и, согласно нормам международного права и права многих государств и стран, такое вмешательство в деятельность журналистов недопустимо и незаконно", - сказано в письме.

По мнению правозащитника, подобный шаг создает опасный прецедент, в результате которого практически ни одно независимое СМИ либо блогер, ведущие активную деятельность, не могут быть уверены в безопасности своего аккаунта и объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим Мельников предлагает на площадках крупнейших корпораций, которые занимаются распространением информации в интернет-пространстве, создать наблюдательные советы с привлечением представителей Комитета защиты журналистов, представителей правозащитных организаций и сообществ журналистов из разных стран мира, которые будут наделены правом во время проведения заседаний таких советов принятия решений, касающихся возможности блокировки и разблокировки СМИ и блогеров, приравненных к СМИ, когда стоит вопрос о свободе слова и воспрепятствованию деятельности журналистов.

"Прошу Вас принять меры по защите и восстановлению нарушенных прав журналистов, направить письма с просьбой о восстановлении работы канала "Царьград" и рассмотрению возможности по реализации инициативы, связанной с созданием наблюдательных советов по защите СМИ руководству корпорации Google, а также обратиться к властям США с просьбой проверить законность принятия решения о блокировке канала на предмет наличия нарушений прав, в том числе права на свободу слова", - отмечается в документе.