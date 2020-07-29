Избитая полицейским активистка обратится в ЕСПЧ после отказа российских судов по ее жалобе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ Басманного районного суда, который согласился с доводами СК не проводить проверку обстоятельств избиения активистки Дарьи Сосновской на митинге в Москве летом прошлого года. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

"Московский городской суд оставил без изменения решение Басманного районного суда, признавшего законным отказ СК в проведении проверки по заявлению Дарьи Сосновской. Поскольку юридические возможности на национальном уровне исчерпаны, мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ на нарушение ст. 3 ("Запрет пыток") и ст. 13 ("Отсутствие эффективных средств правовой защиты") Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сказала она.

В интернете ранее был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа 2019 года, и один из них бьет задержанную в область живота. В отношении задержанной активистки Дарьи Сосновской был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ее защита обратилась в СК, который в свою очередь передал заявление в Росгвардию. После этого адвокаты обратились с жалобой на бездействие СК в Басманный суд, который отказал им в ее рассмотрении.