МЧС пообещало, что через 10 лет не менее 90% россиян будут гарантированно оповещаться о ЧС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. МЧС и Минкомсвязь планируют к 2030 году оповещать о чрезвычайных ситуациях до 90% жителей России. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ по итогам совещания ведомств и операторов связи.

"К 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантировано оповещаться о ЧС с помощью технических средств. На реализацию этой цели направлен комплекс мероприятий. В частности, МЧС России совместно с Минкомсвязью России в текущем году проводит разработку основополагающих нормативных правовых актов по вопросам оповещения населения", - сказали в пресс-службе.

2 октября в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне пройдет проверка систем оповещения населения. В ней будут задействовано в том числе и цифровое телевидение.