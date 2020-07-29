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МЧС пообещало, что через 10 лет не менее 90% россиян будут гарантированно оповещаться о ЧС

В рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне 2 октября пройдет проверка систем оповещения населения

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. МЧС и Минкомсвязь планируют к 2030 году оповещать о чрезвычайных ситуациях до 90% жителей России. Об этом в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ по итогам совещания ведомств и операторов связи.

"К 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантировано оповещаться о ЧС с помощью технических средств. На реализацию этой цели направлен комплекс мероприятий. В частности, МЧС России совместно с Минкомсвязью России в текущем году проводит разработку основополагающих нормативных правовых актов по вопросам оповещения населения", - сказали в пресс-службе.

2 октября в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне пройдет проверка систем оповещения населения. В ней будут задействовано в том числе и цифровое телевидение.

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