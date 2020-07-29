СК создал подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о создании подразделения по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре Главного следственного управления СК отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии", - уточнила он. Петренко пояснила, что на данный момент к подследственности СК России относится значительное количество экологических преступлений, и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования.

"Объединение в рамках одного подразделения таких специалистов позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде либо здоровью людей", - сказала представитель СК.

Она сообщила, что результаты исследований в последние годы показывают значительную обеспокоенность людей проблемами экологии - загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха. В ряде случаев произошедшее носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором, а подобные последствия в экологии негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию.

Петренко напомнила, что действующий Уголовный кодекс РФ содержит отдельную главу об экологических преступлениях и статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. "Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами", - сообщила Петренко. По ее словам, недавно созданный судебно-экспертный центр Следственного комитета позволит оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам.