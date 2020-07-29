Куба готова принимать туристов из России с середины сентября

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительства Кубы и России решают вопрос о возобновлении авиасообщения с 17 сентября. Об этом сообщил в среду ТАСС советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

"С 17 сентября авиасообщение возобновляется. О рейсах неизвестно, но туроператоры готовы уже хоть завтра лететь. Туроператоры, у которых есть чартерные программы, готовы, просто они ждут разрешения от правительств, но такого разрешения еще нет. Правительства еще решают этот вопрос", - указал он.

Дипломат добавил, что это будут регулярные прямые рейсы в Гавану компании "Аэрофлот".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, международные полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию. Голикова уточнила, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.