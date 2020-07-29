В Крыму сотрудники Росгвардии спасли туристов, которых унесло в открытое море на каяке

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии спасли в Крыму туристов, которых унесло на каяке в открытое море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Экипаж патрульного катера проекта "БЛ-820" отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта в составе командира катера сержанта полиции Андрея Никитенко, сержанта полиции Вадима Мирошникова и младшего сержанта полиции Евгения Сметанкина, патрулируя акваторию детского лагеря, заметили в 1,2 мили от берега каяк, пассажиры которого подавали сигналы с просьбой о помощи. Росгвардейцы, приблизившись к плавсредству, выяснили, что семейная пара вышла на морскую прогулку вдоль побережья, однако сильный ветер стал серьезной помехой, и каяк все дальше течение уносило в открытое море", - сказал собеседник агентства.

По его словам, росгвардейцы приняли туристов на борт катера Росгвардии, а каяк отбуксирован к берегу в районе дачи "Чехова".