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Пандемия COVID-19

Популяционный иммунитет в России и срок действия вакцин. Главное о коронавирусе за 29 июля

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 828 990 случаев заражения, из них новых — 5475. За сутки умерли 169 человек, за весь период — 13 673.
  • Популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти регионах России составляет от 17% до 28%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также, по ее данным, число заразившихся растет в десять раз медленнее, чем в мае.
  • Переболевшие в легкой форме получают иммунитет только на несколько месяцев, заявил заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ильназ Иматдинов. Но исчезновение антител не означает отсутствие защиты у организма, считает генеральный директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.
  • Сбербанк с сентября переведет до трети сотрудников на постоянную удаленную работу.
  • "Аэрофлот" будет отказывать в перевозке иностранцам без теста на коронавирус.

Москва

  • Всего зафиксировано 239 986 случаев заражения, из них новых — 671.
  • В столице до конца августа не планируется разрешать массовые мероприятия.
  • МГУ прорабатывает три сценария начала учебного года — в традиционном формате, смешанном и дистанционном.

Мир

  • Всего зафиксировано более 16,6 млн случаев заражения, умерли более 659 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Разрабатываемые вакцины от COVID-19 будут действовать максимум год, заявила глава правительственной рабочей группы Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.
Теги
Пандемия COVID-19
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