Популяционный иммунитет в России и срок действия вакцин. Главное о коронавирусе за 29 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 828 990 случаев заражения, из них новых — 5475. За сутки умерли 169 человек, за весь период — 13 673.
- Популяционный иммунитет к коронавирусу в десяти регионах России составляет от 17% до 28%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также, по ее данным, число заразившихся растет в десять раз медленнее, чем в мае.
- Переболевшие в легкой форме получают иммунитет только на несколько месяцев, заявил заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ильназ Иматдинов. Но исчезновение антител не означает отсутствие защиты у организма, считает генеральный директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.
- Сбербанк с сентября переведет до трети сотрудников на постоянную удаленную работу.
- "Аэрофлот" будет отказывать в перевозке иностранцам без теста на коронавирус.
Москва
- Всего зафиксировано 239 986 случаев заражения, из них новых — 671.
- В столице до конца августа не планируется разрешать массовые мероприятия.
- МГУ прорабатывает три сценария начала учебного года — в традиционном формате, смешанном и дистанционном.
Мир
- Всего зафиксировано более 16,6 млн случаев заражения, умерли более 659 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Разрабатываемые вакцины от COVID-19 будут действовать максимум год, заявила глава правительственной рабочей группы Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.