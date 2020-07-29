Вакцинацию от гриппа в Ростовской области планируют начать в августе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют начать вакцинацию жителей региона от гриппа в августе. Ожидается, что в этом году будет привито более половины населения области, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Ростовской области.

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"Вакцинацию жителей Дона от гриппа планируется начать в августе. Для иммунизации ожидается поступление около 2,1 млн доз противогриппозной вакцины. <…> Предусмотрено, что всего в этом году вакцинацией будет охвачено 53% жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в первую очередь, будут привиты социально незащищенные жители области из групп высокого риска инфицирования и постгриппозных осложнений, в том числе дошкольники и школьники, представители старшего поколения, социальные и медицинские работники, педагоги. Почти 150 тысяч человек планируется привить за счет работодателей.

В 2019 году в Ростовской области были вакцинированы 52% жителей, отметили в пресс-службе.

Ранее в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что не менее 60% населения страны должны пройти вакцинацию против гриппа в этом году.

Голикова отметила, что циркуляция гриппа увеличивается со второй половины декабря. На пике заболеваемости регистрируется от 1 млн до 1,6 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ в неделю.