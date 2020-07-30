История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Мусульмане начинают отмечать свой главный праздник Курбан-байрам. Его арабское название — Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, он посвящен окончанию хаджа — паломничества в Мекку.

Праздник длится три дня, которые в большинстве мусульманских стран являются нерабочими. Совершить жертвоприношение можно в любой из них.

Из-за пандемии Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа. Паломничество проходит с участием ограниченного числа людей разных национальностей, проживающих на территории страны, среди них есть и россияне.

Рассказываем о традициях празднования и его особенностях в этом году.