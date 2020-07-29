По делу о гибели детей на Сямозере планируется допросить 30 свидетелей защиты обвиняемых

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Представители защиты фигурантов дела о гибели 14 детей на озере Сямозеро в Карелии в июне 2016 года - бывшего руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович - намерены допросить в суде около 30 свидетелей. На возобновившемся в среду процессе в петрозаводском горсудe адвокаты зачитали свидетельства несовершеннолетних, сообщил ТАСС адвокат Коваленко Михаил Ямчитский.

"Мы оглашали показания свидетелей несовершеннолетних, которые можно оглашать без их явки [сегодня]. У нас не очень большой список [свидетелей] - около 30 человек, которых мы хотим вживую [допросить]", - сказал собеседник агентства.

По словам Ямчитского, среди свидетелей обвинения также будут представители управления Роспотребнадзора по Карелии, которые в первом процессе, завершившемся в 2018 году оправдательным приговором для Коваленко и Котович, были вызваны в суд гособвинением. "[Это будут] ровно те, кто были [допрошены] по ходатайству защиты, а часть - это те, кто были заявлены в прошлом судебном процессе в качестве свидетелей обвинения, но они дали такие показания, что в этот раз гособвинение даже не заявляло ходатайство об их допросе. Естественно, мы предлагаем теперь их допросить уже в качестве свидетелей защиты", - сказал адвокат Ямчитский.

Бывшему и нынешнему руководителям управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолия Коваленко и Людмилу Котович предъявлено обвинение по статье "Халатность". 27 июня 2019 года Верховный суд Карелии после апелляции прокуратуры республики отправил дело в их отношении на новое рассмотрение, а в 2018 году Петрозаводский горсуд оправдал Котович и Коваленко по этой же статье. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО "Парк-отель "Сямозеро" документ, позволивший лагерю продолжить работу. Котович и Коваленко своей вины не признают.

В Петрозаводском суде также будут повторно рассматривать дело о гибели детей на озере Сямозеро в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. В июне 2020 года третий кассационный суд в Петербурге удовлетворил жалобу прокурора на приговор Круподерщикову и Ильину, которые были оправданы по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.