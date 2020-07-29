Более 1,5 тыс. нарушений зафиксировали во время кампании по сдаче ЕГЭ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. нарушений было зафиксировано во время проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) в этом году. При этом число грубых нарушений значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Российского союза молодежи (РСМ).

"Федеральные общественные наблюдатели и федеральные эксперты РСМ зафиксировали в пунктах проведения экзаменов более 1,5 тыс. нарушений, среди которых и серьезные. Например, 440 попыток воспользоваться различными средствами связи. Бумажные шпаргалки в два раза менее "популярны", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что грубые нарушения влекут за собой аннулирование результатов экзамена для участника. "Пересдать ЕГЭ можно будет только в следующем году. При этом, как отмечают наблюдатели, количество таких нарушений значительно сократилось по сравнению с прошлым годом", - добавляют в РСМ.

Проведение ЕГЭ 2020 года продолжит дополнительный период сдачи экзаменов, который пройдет с 3 по 8 августа. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут участники, пропустившие сдачу ЕГЭ в основной период по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально. Во время дополнительного периода федеральные общественные наблюдатели РСМ также будут работать.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. Экзамены сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы, в общей сложности зарегистрировались около 714 тыс. человек. Во время основного периода ЕГЭ Российский союз молодежи обеспечил работу почти 3 тыс. федеральных общественных наблюдателей и федеральных экспертов. Это более 10 тыс. реальных посещений пунктов проведения экзаменов.

"Важным компонентом мониторинга, особенно в нынешних условиях, является онлайн-наблюдение. <...> После обучения и аккредитации онлайн-наблюдатели получают персональный доступ к камерам, установленным в пунктах проведения экзаменов. По сути - ведут ту же работу, только с помощью технических средств, и могут за один день "оказаться" в нескольких субъектах", - говорят в РСМ. При подозрении на нарушение со стороны организатора или участника наблюдатель ставит метку, решение по которой принимается после модерации и проверки. В этом году более 1,5 тыс. онлайн-наблюдателей отсмотрели трансляции из почти 33 тыс. экзаменационных аудиторий.