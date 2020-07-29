Япония обновила рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило 1 259, что стало рекордным показателем за все время распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные японского Минздрава.

Согласно ведомству, впервые количество инфицированных за сутки в стране превысило отметку в 1 тыс.. Кроме того, за последние 24 часа случаи заражения были зафиксированы в северо-восточной префектуре Иватэ. Таким образом, с начала пандемии инфицирование было выявлено во всех 47 префектурах Японии.

Общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 34 215. Токио, где за минувшие сутки зарегистрировали 250 случаев заражения, продолжает оставаться основным очагом распространения коронавируса. Кроме того, ощутимый суточный прирост был отмечен в префектурах Осака (221 случай), Айти (167 случаев) и Фукуока (101 случай).

Общее число летальных исходов по всей стране составляет 1 019, за сутки этот показатель увеличился на четыре. Всего в стране выздоровели порядка 24,1 тыс. человек. При этом 81 пациент остается в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Несмотря на продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, местные власти подчеркивают, что пока не планируют возвращать в стране режим ЧС. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли.