Московские врачи проконсультировали уже более 500 пациентов с коронавирусом в Казахстане

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Столичные врачи за первую неделю работы в Казахстане проконсультировали более 500 человек по различным профилям, медики приехали в республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказали в среду в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В конце июля бригада из 15 столичных медиков отправилась на север Казахстана, в Костанайскую область, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусом. Медицинскую бригаду возглавил Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Это уже вторая московская бригада, направленная в Казахстан для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом.

"Основными целями и задачами нашей бригады стали изучение эпидемиологической ситуации на территории Республики Казахстан в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на севере Казахстана. За первую неделю работы мы посетили 5 стационаров и 4 поликлиники в г. Костанай, проконсультировали более 500 больных по различным профилям, осмотрены более 60 тяжелых реанимационных больных, в том числе двух беременных женщин", - приводятся в сообщении слова Черныша.

Столичные медики провели работу по совершенствованию протоколов лечения заразившихся с коронавирусом, проведены мероприятия по улучшению системы амбулаторного лечения и долечивания пациентов с бессимптомными и легкими формами течения заболевания коронавируса.